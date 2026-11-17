Bayburt'ta doğa araştırmalarını sürdüren Biyoloji Öğretmeni Mehmet Söyüt, Sırakayalar köyünde yaptığı arazi çalışmasında kemik, ağaç ve yaprak fosillerine rastladı. Bulduğu kemik örneğinin hangi canlıya ait olduğunun henüz bilinmediğini belirten Söyüt, yeni bulguların bölgenin doğal zenginliklerini ortaya koyduğunu söyledi.

Daha önce gerçekleştirdiği çalışmalarda deniz fosillerine ulaşan Söyüt, arazi gezilerini sürdürüyor. Söyüt, son araştırmasında farklı formda bir ağaç ve taşlaşmış yaprak fosili buldu.

İNSANA MI HAYVANA MI AİT?

Kemik fosillerinin insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun ancak bilimsel incelemeyle belirlenebileceğini vurgulayan Söyüt, "Şu an elimde görülen kemik fosili. Tabii insan veya hayvan kemiği olduğunu araştırmalar sonucunda, incelemeler sonucunda tespit edebiliriz. Yine farklı bir formda ağaç fosili bulduk. Bu da yine milyonlarca yılda kalsiyum karbonattan oluşmuş. Doğanın bize sunmuş olduğu harika bir taşlaşmış yaprak fosili bulduk. Bu fosil de milyonlarca yılda oluşmuş bir yapıya sahip" dedi.

Bölgenin kalsiyum karbonat bakımından zengin olduğunu ve tortul kayaçların farklı şekiller barındırdığını belirten Söyüt, önceki incelemelerinde kuvars, kireç taşı ve mermer içerikli taş örneklerine de rastladığını aktardı. Ağaç fosillerinin üzerindeki halkalı yapıların yıllık halkalara benzediğini ifade eden Söyüt, fosilleşme sürecinde canlı kalıntılarının kum ve çamur gibi maddelerin altında kalarak zamanla taşlaştığını kaydetti.

Sırakayalar'da yapılacak yeni araştırmalarla farklı örneklerin ortaya çıkarılabileceğine dikkat çeken Söyüt, bölgenin jeolojik yapısının araştırılmaya değer olduğunu dile getirdi.

BAYBURT'UN TANITIMINA KATKI

Fosillerin araştırılıp incelenmesinin Bayburt'un doğal zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Söyüt, "Buralar Bayburt'un zenginliklerinden bir yer ve doğanın bize sunmuş olduğu harika yerler. Bu fosillerin araştırılıp incelenmeleri şehrin tanıtımı açısından önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

150 MİLYON YILLIK FOSİLLER DE BULMUŞTU

Önceki araştırmalarında 150 milyon yıl öncesine ait deniz minaresi ve ammonit fosillerinin yanı sıra ağaç fosillerine rastlayan Söyüt, fosil araştırmalarına yenilerini ekledi. Bir doğa gezisinin üç farklı fosil keşfiyle sonuçlandığını kaydeden Söyüt, "Daha önceki araştırmalarımızda deniz minaresi, ammonit fosili, ağaç fosilleri bulmuştuk. Bir yenisini daha bugün önceki fosillerin içerisine ekledik" diye konuştu.