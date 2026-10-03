Bodrum Belediyesi 2026\'da 510 cadde ve sokakta 101 bin 976 metrekare parke yaptı

Bodrum Belediyesi 2026'da 510 cadde ve sokakta 101 bin 976 metrekare parke yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Belediyesi kent genelinde beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı içinde 510 cadde ve sokakta 101 bin 976 metrekare parke imalatı ve tamiratı yapılırken çalışmalar Çırkan Mahallesi 5823 Sokak'ta devam ediyor.
Bodrum Belediyesi, kent genelinde uygun cadde ve sokaklarda beton kilit parke taşı ile yol yapım çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, müdürlüğün kendi ekipleri ve yüklenici firma tarafından farklı cadde ve sokaklarda gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 2026 yılı içerisinde 510 farklı cadde ve sokakta toplam 101 bin 976 metrekare parke imalatı ile tamiratı gerçekleştirildi.
Çalışmalar Çırkan Mahallesi'nde Devam Ediyor
Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen çalışmaların son adreslerinden biri Çırkan Mahallesi oldu. Yüklenici firma tarafından 5823 Sokak ve bağlantılı sokaklarda beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda ihtiyaç duyulan ve altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda sürdürülecek.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca kent genelinde ulaşım konforunu artırmak, yolları daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla finişerle sıcak asfalt ve sathi kaplama uygulamalarına da belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.
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