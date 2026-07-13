Bodrum'da 125 bin metrekarelik beton yol ve parke çalışması - Son Dakika
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Bodrum'da 125 bin metrekarelik beton yol ve parke çalışması

Bodrum\'da 125 bin metrekarelik beton yol ve parke çalışması
13.07.2026 17:35  Güncelleme: 17:37
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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde beton yol ve parke uygulamalarını sürdürüyor. 2026 yılı içinde yaklaşık 80 bin metrekare beton yol ve 45 bin metrekare beton parke imalatı yapıldı. Son olarak Piren Caddesi'nde 25 bin metrekarelik beton yol, Çamlık Mahallesi'nde ise 3 bin metrekare beton parke çalışması tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde beton yol ve parke uygulamalarını sürdürüyor. Farklı mahallelerde yürütülen çalışmalarla ulaşım konforu artırılırken, ihtiyaç duyulan noktalarda yollar, meydanlar ve bağlantı güzergahları yenileniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2026 yılı içerisinde ilçe genelinde yaklaşık 80 bin metrekare beton yol ile 45 bin metrekare beton parke imalatı gerçekleştirildi. Mahallelerden gelen talepler ve saha planlamaları doğrultusunda ulaşım altyapısı güçlendirilirken, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalar program dahilinde devam ediyor.

Beton yol çalışmaları son olarak Akçaalan, İslamhaneleri ve Akyarlar mahallelerini birbirine bağlayan Piren Caddesi'nde tamamlandı. Yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen beton yol uygulamasıyla güzergah daha dayanıklı ve konforlu hale getirilerek ulaşım kalitesi artırıldı.

Beton parke çalışmalarında ise son önemli uygulama, Çamlık Mahallesi'nde hayata geçirildi. Çamlık Camii meydanı ile meydana bağlantı sağlayan yollarda yaklaşık 3 bin metrekare beton parke uygulaması gerçekleştirilerek alan daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda beton yol ve beton parke çalışmalarını ihtiyaç duyulan mahallelerde sürdürecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bodrum'da 125 bin metrekarelik beton yol ve parke çalışması - Son Dakika

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