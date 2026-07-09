Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde yoğun mesai - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde yoğun mesai

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde yoğun mesai
09.07.2026 15:35  Güncelleme: 15:37
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Bodrum Belediyesi atölyelerinde 2026'nın ilk altı ayında bank, piknik masası, çöp kovası, aydınlatma direği ve afet anons sistemi gibi birçok alanda üretim, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı atölyelerde, 2026 yılının ilk altı ayında kentin ihtiyaçlarına yönelik üretim, bakım ve onarım çalışmaları yoğun olarak sürdürüldü. İlçe genelindeki çalışmalar kapsamında kent mobilyalarından elektrik altyapısına, boya-badana uygulamalarından afet anons sistemlerine kadar birçok alanda önemli hizmetler hayata geçirildi.

Yılın ilk altı aylık döneminde vatandaşların sosyal yaşam alanlarını daha konforlu kullanabilmesi amacıyla 194 bank ve 58 piknik masasının imalatı ve bakım-onarımı tamamlandı. Ayrıca kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla 96 çöp kovası, 71 küllük ve 49 ahşap saksı üretilerek ihtiyaç duyulan noktalarda kullanıma sunuldu.

Kent altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda ise 78 mazgal kasası imal edilirken, 63 mazgalın bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Elektrik ve aydınlatma altyapısı kapsamında 98 aydınlatma direği montajı, 225 armatür kurulumu yapılırken, yarımada genelinde 1249 elektrik bakım ve arıza çalışması tamamlanarak sistemlerin kesintisiz şekilde çalışması sağlandı.

Afet ve acil durum bilgilendirme sistemlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarda 264 anons alıcı birimin arızasına müdahale edilirken, 57 yeni anons alıcı birimin kurulumu da tamamlandı.

Boya Badana Birimi tarafından ise ilçe genelindeki 19 farklı noktada park, kamu binası ve duvarlara yapılan izinsiz yazı ve boyamalar temizlenirken, 3 bin metre bordür boyama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca sokak hayvanlarının kullanımındaki 14 otomatik suluğun bakım ve yenileme işlemleri de tamamlandı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı atölyelerde, yılın ikinci yarısında da kent yaşamını kolaylaştıran üretim, bakım ve onarım çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Bodrum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde yoğun mesai - Son Dakika

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