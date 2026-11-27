Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde taşeron firma tarafından yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen heyelan, Güney Ring Ana İsale Hattı'nın bağlantı noktasında ayrılmaya neden oldu.

İsmet İnönü Caddesi üzerinde sürdürülen kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamındaki kazı işlemleri sırasında meydana gelen heyelan nedeniyle, kısa süre önce yapımı tamamlanan Güney Ring Ana İsale Hattı'nın bağlantı noktasında ayrılma yaşandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, heyelana rağmen 800 milimetre çapındaki düktil boruda herhangi bir patlak meydana gelmediği, arızanın yalnızca bağlantı noktasında oluştuğu belirtildi. Dış etken kaynaklı meydana gelen arızaya ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildiği ve bağlantı noktasının onarımı için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve su iletiminin en kısa sürede yeniden sağlanması amacıyla ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.