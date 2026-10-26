Bodrum'da şiddetli yağış dereleri taşırdı, Koyunbaba Mahallesi'nde evleri su bastı - Son Dakika
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Bodrum'da şiddetli yağış dereleri taşırdı, Koyunbaba Mahallesi'nde evleri su bastı

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Bodrum\'da şiddetli yağış dereleri taşırdı, Koyunbaba Mahallesi\'nde evleri su bastı
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Bodrum\'da şiddetli yağış dereleri taşırdı, Koyunbaba Mahallesi\'nde evleri su bastı
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Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Koyunbaba Mahallesi'nde evleri su basarken belediye ekipleri taşkın riskine karşı teyakkuza geçti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Koyunbaba Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, Gümbet Mahallesi'nde de derelerde su seviyesi yükseldi. Bazı noktalarda rögar kapaklarından su taşarken taşkın riski nedeniyle ekipler harekete geçti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri, muhtemel su baskınları ve taşkınlara karşı teyakkuza geçti. Zabıta ekipleri dere giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak şerit çekti. Ekipler, cadde ve sokaklarda da önlem alırken yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da şiddetli yağış dereleri taşırdı, Koyunbaba Mahallesi'nde evleri su bastı - Son Dakika
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