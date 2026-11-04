Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu\'nda 2027 hedefi için ilk sağım yapıldı

Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda, 2027 yılı balıklandırma çalışmaları kapsamında ilk sağım gerçekleştirildi. Yeni üretim sezonunun başladığı istasyonda, gelecek yıl için 1 milyon yavru alabalık üretimi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda çalışmalar başladı. 2027 yılı için belirlenen 1 milyon yavru alabalık üretim hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen ilk sağım işlemiyle yeni sezonun startı verildi. İstasyonda yürütülecek üretim çalışmalarının, belirlenen hedef doğrultusunda devam edeceği bildirildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla su kaynaklarının balıklandırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.