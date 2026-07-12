Bolu\'da Doğa Sevgisi: Amatör Balıkçı Çöp Topladı

Bolu'da Karamanlı Gölü'nde yol kenarına bırakılan çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Balık tutmak için bölgeye giden amatör olta balıkçısı Fatih Parlak, gördüğü manzara karşısında harekete geçerek, araç dolusu çöp topladı.

At Yaylası'nda bulunan Karamanlı Gölü'nde yol kenarına bırakılan meyve ve sebze atıkları, cam şişeler, karton parçaları, demir atıkları ve çeşitli çöpler dikkat çekti. Doğal güzelliğiyle bilinen bölgede oluşan kirlilik, çevreye duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu. Hafta sonu balık tutmak için Karamanlı Gölü'ne giden amatör olta balıkçısı Fatih Parlak, yol kenarındaki çöpleri görünce temizlik yapmaya karar verdi. Parlak, aracında bulunan çöp poşetleriyle bölgede çalışma başlattı. Yol kenarındaki atıkları tek tek toplayan Parlak, doldurduğu çöp poşetlerini aracına yükleyerek bölgeden çıkardı. Yapılan temizlik sonucunda araç dolusu çöp toplandığı görüldü. - BOLU