Marketin Raflarında Yılan Paniği

Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bir markete giren yılan, alışveriş yapanlara ve çalışanlara korku dolu anlar yaşattı. Rafların arasında süzülen yılanı gören bir vatandaş, "Şaka yapıyorsunuz sandım" dedi.

Olay, Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin atıştırmalık reyonunda alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar, yerde hareket eden bir canlı fark etti. Canlının bir yılan olduğunu gören vatandaşlar kısa süreli bir şok ve panik yaşadı.

"Şaka yapıyorsunuz sandım"

Yılanın ürün kutularıyla veya dışarıdan süzülerek içeri girmiş olabileceği tahmin edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın şokunu atlatamayan bir vatandaşın, "Oyuncak sandım. Şaka yapıyorsunuz sandım" dediği anlar videoda yer alırken, bir başka kişinin yılanı yakalamak için "Faraş gibi bir şey getir" diyerek çalışanlara seslendi.

İtfaiye ekipleri seferber oldu

Market çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Markete giren itfaiye erleri, özel aparatlar yardımıyla yılanı bulunduğu yerden zarar vermeden aldı. - BOLU