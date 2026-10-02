Bolu Göynük'te asfalta bulaşan şahini muhtar Metin Keskin kurtarıp doğaya bıraktı - Son Dakika
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Bolu Göynük'te asfalta bulaşan şahini muhtar Metin Keskin kurtarıp doğaya bıraktı

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Bolu Göynük\'te asfalta bulaşan şahini muhtar Metin Keskin kurtarıp doğaya bıraktı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde yol kenarında kanatları sıcak asfalta bulaşan ve uçamayan şahin, Gürpınar köyü muhtarı Metin Keskin tarafından kurtarıldı. Keskin, evine götürdüğü şahinin kanatlarındaki asfalt ve zifti temizleyip kuşu yıkadıktan sonra yeniden doğaya bıraktı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yol kenarında kanatları sıcak asfalta bulaştığı için uçamayan şahin, Gürpınar köyü muhtarı Metin Keskin tarafından kurtarıldı. Keskin, evine götürdüğü şahinin kanatlarına yapışan asfalt ve zifti temizledikten sonra kuşu yeniden doğaya bıraktı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde tarlasından evine dönen Gürpınar köyü muhtarı Metin Keskin, yol kenarında uçamayan bir şahin fark etti. Şahinin yanına giden Keskin, kuşun kanatlarının yola dökülen sıcak asfalta bulaştığını gördü. Şahinin uçamaması üzerine harekete geçen Keskin, kuşu evine götürdü. Burada şahinin kanatlarına yapışan asfalt ve zifti kendi imkanlarıyla temizleyen Keskin, kuşu yıkayarak bakımını yaptı. Kanatları temizlenen şahin, yeniden uçabilecek hale gelmesinin ardından doğaya bırakıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Metin Keskin, "Şahin avlanmak için yere inmiş, yerde de yola atılan asfalta bulaşmış. Asfalt üzerine bulaşınca uçamaz olmuş. Ben şahini yol kenarında buldum. Asfalt ziftini tamamen temizledik. Şahinimizi doğaya bırakacağız. Doğaya çok yararlı bir hayvan, kartal parçası bu" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Göynük'te asfalta bulaşan şahini muhtar Metin Keskin kurtarıp doğaya bıraktı - Son Dakika
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