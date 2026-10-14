Bolu Mengen'de çevre kirliliğine tepki gösteren Varlıtürk, çöpleri 2 saatte topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Mengen'de çevre kirliliğine tepki gösteren Varlıtürk, çöpleri 2 saatte topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mengen\'de çevre kirliliğine tepki gösteren Varlıtürk, çöpleri 2 saatte topladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş mevkisinde yol kenarına atılan alkol şişeleri, plastik ve cam atıklar, doğasever İsmail Varlıtürk tarafından yaklaşık 2 saatte toplandı. Varlıtürk, çöpleri poşetleyip yoldan geçen çöp kamyonuna teslim etti ve kirliliğe tepki gösterdi.

Bolu'nun Mengen ilçesi Yumrutaş mevkisinde yol kenarına atılan alkol şişeleri, plastik atıklar ve çöpler, doğasever İsmail Varlıtürk tarafından toplandı. Yaklaşık 2 saat boyunca çevredeki çöpleri toplayan Varlıtürk, çevre kirliliğine tepki göstererek, "Memleketin enayisi mi biter, nasıl olsa toplayan çıkar?" dedi.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş mevkisinde yol kenarına ve vatandaşların dinlenmek için kullandığı alanlara atılan çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Bölgeye gelen doğasever İsmail Varlıtürk, gördüğü manzara karşısında harekete geçerek çevre temizliği yaptı. Mengen-Gerede güzergahındaki Yumrutaş mevkisinde bulunan çeşmenin çevresine gelen Varlıtürk, yol kenarına gelişigüzel atılmış alkol şişeleri, plastik ve cam atıklar ile çeşitli çöpleri fark etti. Yanında bulunan çöp toplama aparatını kullanarak atıkları tek tek toplayan Varlıtürk, çöpleri poşetlere doldurdu. Temizlik sırasında çevredeki kirliliği görüntüleyen Varlıtürk, ailelerin piknik yapmak ve dinlenmek amacıyla kullandığı alanların çöplerle dolu olduğunu belirtti. Yaklaşık 2 saat boyunca temizlik yapan Varlıtürk, bölgede biriken çöpleri poşetlere doldurarak, belirli bir noktada topladı. Varlıtürk, temizlik çalışması sırasında yoldan geçen çöp kamyonuna topladığı atıkları teslim etti.

"Nasıl olsa toplayan çıkar"

Temizlik çalışmasını kayda alan Varlıtürk, bölgedeki kirliliğe dikkat çekerek, çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı. Çöplerin gelişigüzel atılmasına tepki gösteren Varlıtürk, temizlik çalışmalarının ardından ailelerin bölgeyi yeniden rahatlıkla kullanabilmesini amaçladığını ifade etti. Varlıtürk, "Memleketin enayisi mi biter, nasıl olsa toplayan çıkar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA
PlastikGüncelMengenYaşamÇevreBoluDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor Nedeni de akılalmaz Bir yıldır haftada 3 kez kapısına polis geliyor! Nedeni de akılalmaz
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı Türkiye’ye geri döndü Samsunspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Türkiye'ye geri döndü
21:00
Fenerbahçe’de Asensio depremi Taraftarlar artık isyan noktasında
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar artık isyan noktasında
20:53
Sarıyer Ayazağa’da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
Sarıyer Ayazağa'da sel: Otomobiller sürüklendi, üst üste çıktı
20:48
Başakşehir’de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
Başakşehir'de korkutan görüntüler: Çamurlu sular yamaçtan böyle aktı
20:47
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Aston Villa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
20:40
Sarıyer’de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
Sarıyer'de sağanak yağış sonrası dere taştı, mahsur kalanlar halatlarla kurtarıldı
20:23
İstanbul’da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
İstanbul'da sağanak yağışın bilançosu belli oldu: 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 21:10:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu Mengen'de çevre kirliliğine tepki gösteren Varlıtürk, çöpleri 2 saatte topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei