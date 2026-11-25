Bolu'nun Seben ilçesinde erozyon riskini azaltmak amacıyla yürütülen arazi ıslah çalışmalarında kafes tel çit terasların yapımı tamamlandı. Bölgede 20 bin 24 fidanın toprakla buluşturulması için hazırlıklar başlatıldı.

Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Susuz Köyü Çatak Mahallesi'nde erozyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından dik ve eğimli arazilerde toprak kaybının önlenmesi amacıyla yapılan kafes tel çit terasların yapımı tamamlandı.

Çalışmaların ardından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Etüt Proje Başmühendisi Yüksel Özcan, Seben Orman İşletme Müdürü Semih Can ve beraberindeki teknik ekip bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan terasların arazi standartlarına uygunluğu ölçüm ve teknik kontrollerle denetlendi. İncelemelerin ardından kış şartlarının ağırlaşmaması için fidan dikim çalışmalarının bir an önce başlatılması talimatı verildi.

20 bin 24 fidan dikilecek

Bolu Orman Fidanlığı'nda yetiştirilen 20 bin 24 fidanın teraslanan yamaçlara dikileceği bildirildi. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 11 bin karaçam, 2 bin 300 ahlat, 2 bin Türk fındığı, bin 424 alıç, bin 400 kuşburnu, bin badem, 800 yabani kiraz ve 100 ceviz fidanı toprakla buluşturulacak.

Projeyle erozyon riskinin azaltılması, toprağın korunması ve bölgedeki bitki örtüsünün güçlendirilmesinin yanı sıra yaban hayatına da katkı sağlanması hedefleniyor. Meyveli ağaç ve çalı türleri sayesinde yaban hayvanları için besin kaynaklarının artırılması amaçlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Seben ilçesindeki erozyon riski taşıyan alanlardan birinin daha yeşil dokuya kavuşturulması hedefleniyor.