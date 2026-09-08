Bolu yaylalarında fotokapanlar ayı, karaca ve yaban kedisi dahil 6 türü görüntüledi - Son Dakika
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Bolu yaylalarında fotokapanlar ayı, karaca ve yaban kedisi dahil 6 türü görüntüledi

Bolu yaylalarında fotokapanlar ayı, karaca ve yaban kedisi dahil 6 türü görüntüledi
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Doğasever İsmail Acar'ın Bolu'daki ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca yaban hayvanlarını kaydetti. Görüntülerde ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisi doğal ortamlarında yer aldı, bölgedeki tür çeşitliliği gözler önüne serildi.

Bolu'da doğasever İsmail Acar'ın ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisini doğal ortamlarında kaydetti.

Bolu'da, doğasever İsmail Acar'ın yaylalardaki ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca yaban hayvanlarını kaydetti. Görüntülerde ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisi yer aldı. Kent merkezine bağlı yaylalarda yaban hayatını gözlemlemek isteyen İsmail Acar, ormanlık alanda belirlediği noktalara fotokapan kurdu. Kameralar, bölgede yaşayan hayvanların doğal ortamlarındaki hareketlerini görüntüledi. Yaklaşık 3 ay süren kayıtlar, farklı türlerin aynı bölgedeki yaşamını gözlemleme imkanı sağladı. Fotokapanlara yansıyan görüntüler, Bolu ormanlarındaki yaban hayatı çeşitliliğini ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bolu yaylalarında fotokapanlar ayı, karaca ve yaban kedisi dahil 6 türü görüntüledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu yaylalarında fotokapanlar ayı, karaca ve yaban kedisi dahil 6 türü görüntüledi - Son Dakika
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