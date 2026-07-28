Bolvadin'de Çöp Krizi ve Ekmek İsrafı - Son Dakika
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Bolvadin'de Çöp Krizi ve Ekmek İsrafı

Bolvadin\'de Çöp Krizi ve Ekmek İsrafı
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Bolvadin'de boş çöp konteynerlerine atıkların bırakılması ve ekmek israfı, vatandaşları üzüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çöp konteynerleri boş olmasına rağmen atıkların dışarıya bırakılması ve ekmeklerin çöplere atılması vatandaşların tepkisini çekti.

Bolvadin genelinde son günlerde kaydedilen görüntüler, çevre temizliği ve israf konusunu yeniden gündeme taşıdı. İlçe merkezindeki birçok noktada çöp konteynerleri tamamen boş olmasına rağmen evsel atıkların konteynerlerin yanına ve sokağa gelişigüzel atıldığı görüldü.

Görüntülerde sadece çevre kirliliği değil, israfın ulaştığı boyut da gözler önüne serildi. Bayatlayan ekmeklerin konteyner içlerine ya da kaldırım kenarlarına atılması vatandaşların tepkisini topladı.

Çevre sakinleri, hem görüntü kirliliğinin hem de nimet israfının önüne geçilmesi için tüm hemşehrilerini daha dikkatli ve sorumlu davranmaya davet etti.

Kaynak: İHA

Ekmek, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bolvadin'de Çöp Krizi ve Ekmek İsrafı - Son Dakika

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