Botanik Bahçesi 3. Yıl Kutlaması

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi açılışının 3. yılını anlamlı bir etkinlikle kutladı. Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Açılışının 3. yılını ve Dünya Biyoçeşitlilik Gününü Çocuklarla Kutluyor" başlıklı etkinlik, Düzce Üniversitesi Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, DÜSTİBAM Müdürümüz Prof. Dr. Necmi Aksoy, Düzce Üniversitesi Anaokulu Müdürü Senem Suveren Özkanmaz, akademisyenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Rektör Yardımcısı Ali Öztürk, ata tohumlarının gelecek nesiller açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, bu alanda yürütülen farkındalık çalışmalarının büyük değer taşıdığını söyledi. Türkiye'de ata tohumu konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Öztürk, bu vesileyle minik öğrencilerinde bu farkındalığı kazanması açısından düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaptı.

"Batı Karadeniz bölgesinin tek botanik bahçesi üniversitemizde"

DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy ise konuşmasında, botanik bahçelerinin yalnızca bitki koleksiyonlarının sergilendiği alanlar olmadığını, aynı zamanda eğitim, araştırma ve çevresel farkındalık açısından önemli merkezler olduğunu ifade etti. Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin, Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek botanik bahçesi olma özelliği taşıdığını belirten Aksoy, bahçede yürütülen çalışmalar sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlandığını dile getirdi. Etkinliğin çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturulması açısından da anlamlı olduğunu kaydetti.

Çocuklar doğayla iç içe öğrenme deneyimi yaşadı

Düzce Üniversitesi Anaokulu Müdürü Senem Suveren Özkanmaz da etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çocukların doğayla iç içe etkinliklerde yer almasının gelişimleri açısından oldukça kıymetli olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Düzce Üniversitesi Anaokulu'nun minik öğrencileri, aileleri ve akademisyenlerle birlikte botanik bahçesinde ata tohumu ekim etkinliğine katıldı. Çocuklar; çeşitli sebze ve meyve tohumlarını toprakla buluştururken hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte minik öğrencilerin heyecanı ve doğaya olan ilgisi dikkat çekerken, etkinlik sonunda minik öğrencilere teşekkür belgesi ile bitki gözlem defteri hediye edildi. - DÜZCE