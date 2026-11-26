Sinop'un Boyabat ilçesinde Hükümet Meydanı'nda toplanan yüzlerce güvercin, vatandaşların ilgisini çekiyor. Kuşları yemleyerek besleyen vatandaşlar, özellikle çocuklara keyifli anlar yaşatıyor.

Boyabat Hükümet Meydanı çevresindeki binaların çatılarında bekleyen güvercinler, vatandaşların yem atmasıyla birlikte meydana iniyor. Yüzlerce kuşun aynı anda kanat çırparak yem yemesi, meydanda güzel görüntüler oluşturuyor. Aileleriyle birlikte meydana gelen çocuklar da güvercinlere yem vererek vakit geçiriyor. Kuşların peşinden koşan çocukların neşesi, meydana renk katıyor.

Gün boyunca vatandaşların ilgi gösterdiği güvercinler, Boyabat Hükümet Meydanı'nın günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Vatandaşların yem vererek beslediği kuşlar, hem çocukların hem de ilçe sakinlerinin ilgisini çekiyor.