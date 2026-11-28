Boyabat'ta cep telefonu kamerasına yansıyan kurt, bir süre sonra bölgeden uzaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat'ta bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği kurt görüntüleri, hayvanın bir süre bölgede görülmesinin ardından uzaklaşmasıyla sona erdi. Pazaryokuşu mevkiinde kaydedilen görüntülerde kurt, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vatandaş tarafından kurt görüntülendi.
Pazaryokuşu mevkiinde kurdu fark eden Boyabatlı vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre bölgede görülen kurt, vatandaşın çektiği görüntülerle kayıt altına alındı. Kurt daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İHA
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