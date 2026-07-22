Bozayılar Sivas'ta Meyve Bahçelerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Bozayılar Sivas'ta Meyve Bahçelerine Zarar Verdi

Bozayılar Sivas\'ta Meyve Bahçelerine Zarar Verdi
22.07.2026 10:48
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Sivas'ta bozayılar bahçelere girerek ağaçları kırdı, köylüler büyük zarara uğradı.

Sivas'ta bozayılar, meyve bahçelerine girerek ağaçlara zarar verdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde yiyecek arayışıyla yerleşim yerine inen bozayılar, meyve bahçelerine zarar verdi. Gece saatlerinde bahçelere giren ayılar, başta kiraz ağaçları olmak üzere çok sayıda meyve ağacının dallarını kırarak, ürünlere zarar verdi. Sabah saatlerinde bahçelerine giden üreticiler, ağaçlarda oluşan hasarı görünce büyük üzüntü yaşadı. Bölgede zaman zaman görülen bozayıların son dönemde yerleşim yerlerine daha sık yaklaşması dikkat çekerken, yalnızca meyve bahçeleri değil, arı kovanları ile küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar açısından da risk oluşturduğu belirtildi.

"Köylülerimiz bu durumdan dolayı oldukça zor durumda"

Ayıların çiftçiler için risk oluşturduğunu ifade eden Turan Dündar, "Köyümüz ayıların verdiği zararlardan dolayı mağdur. Kiraz ağaçlarımızın dallarını kırıyorlar ve meyvelerini yiyorlar. Buna bir çare bulunabilir mi bilmiyorum ama köylülerimiz bu durumdan dolayı oldukça zor durumda. Bu bölgede ayılar sadece kiraz gibi meyve ağaçları için tehdit oluşturmuyor. Bu bölgede arıcılık yapanlar, hayvancılıkla uğraşanlar ve bağ veya bahçelerinde çalışanlar var. Ayılar onlar için de büyük risk oluşturuyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bozayılar Sivas'ta Meyve Bahçelerine Zarar Verdi - Son Dakika

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