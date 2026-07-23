Bozdoğan Belediyesi\'ne 50 çöp konteyneri

Bozdoğan Belediyesi'ne, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 50 adet çöp konteyneri hibe edildi.

İlçe genelinde temizlik hizmetlerinin daha düzenli, hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sunması beklenen çöp konteynerleri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan mahalle, cadde ve sokaklarda kullanıma sunuldu.

Bozdoğan Belediyesi, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede günlük yaşamını sürdürebilmesi amacıyla temizlik çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda belediyenin araç, ekipman ve saha kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen 50 adet çöp konteynerinin, özellikle çöp toplama hizmetlerinin daha planlı şekilde yürütülmesine ve çevre kirliliğinin önlenmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel yaptığı açıklamada, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdüğü belirtilerek, "Bozdoğan'ın her noktasında daha temiz, daha düzenli ve daha sağlıklı bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediyemize hibe edilen çöp konteynerleriyle temizlik hizmetlerimizi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. İlçemize desteklerinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN