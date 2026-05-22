Bozdoğan'da sağanak yağış sonrası ekipler sahada

22.05.2026 16:52  Güncelleme: 16:54
Bozdoğan'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle belediye ekipleri ilçe genelinde teyakkuza geçti. Riskli bölgelerde müdahaleler sürüyor, vatandaşlar olumsuz durumları belediyeye bildirebilecek.

Bozdoğan'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde teyakkuza geçti.

Olumsuzluklara karşı sahada çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliği için riskli bölgelerde gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Bozdoğan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yaşanan olumsuz hava şartlarının anlık olarak takip edildiği belirtilirken, ekiplerin herhangi bir aksaklığa karşı görev başında olduğu ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların fırtına ve sağanak yağış nedeniyle karşılaşabilecekleri olumsuz durumları belediyeye bildirebileceklerini duyurdu.

Bozdoğan Belediyesi, hava şartları normale dönene kadar ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

