Bozdoğan\'da yağışın izleri siliniyor

23.05.2026 13:56  Güncelleme: 13:58
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yollarda taş ve kum birikintileri oluştu, bazı yollarda bozulmalar meydana geldi. Belediye ekipleri temizlik ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ilçe genelinde bazı yollarda taş ve kum birikintileri oluşurken, bazı noktalarda ise yol yüzeylerinde bozulmalar meydana geldi.

Yağışın ilk anından itibaren sahaya inen Bozdoğan Belediyesi ekipleri çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve mahalle yollarında iş makineleriyle temizlik ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yollara sürüklenen taş ve kumlar temizlenirken, bozulan bölgelerde de onarım yapılıyor.

Belediye ekiplerinin mesai saati gözetmeksizin sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, çalışmaların vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması amacıyla birçok noktada devam ettiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

