Örentaht Mahallesi\'ndeki sosyal tesislerdeki eksikler tamamlandı

Bozdoğan Belediyesi Örentaht Mahallesi Sosyal Tesisi'nde Tel Örgü ve Kapı yapımını tamamladı.

Bozdoğan Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Örentaht Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste tel örgü ve kapı yapım çalışmaları tamamlandı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla sosyal tesis alanının daha güvenli ve düzenli hale getirildiği belirtilirken, vatandaşların ortak kullanım alanlarından daha konforlu şekilde faydalanabilmesi hedefleniyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örentaht Mahallemizde sosyal tesislerimizde tel örgü ve kapı yapım işlemlerini tamamladık. Mahallemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN