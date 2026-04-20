Bozdoğan Belediyesi Alamut Mahallesi\'nde taş duvar çalışmasını tamamladı

Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Alamut Mahallesi'nde yürütülen taş duvar örme çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen çalışma kapsamında, risk oluşturan noktalar daha güvenli hale getirildi.

Özellikle yol güzergahı ve eğimli arazilerde meydana gelebilecek toprak kayması, yol daralması ve tehlikelere karşı inşa edilen taş duvar, mahalleye hem güvenlik hem de estetik açıdan önemli katkı sağladı.

Bozdoğan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdürürken, mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Belediye yetkilileri, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla her mahalleye eşit ve etkin hizmet ulaştırmayı sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN