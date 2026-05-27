Bozyazı\'da Göçük Sonrası Yol Yeniden Açıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde D-400 karayolu üzerinde bulunan Sini Çayı Köprüsü'nde meydana gelen göçüğün ardından kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bozyazı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprüde oluşan göçük nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapatmıştı.
Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği inceleme ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bozyazı Dörtyol Kavşağı ile Bozyazı Sulama Birliği Kavşağı arasındaki güzergah yeniden araç geçişine açıldı.
Kısa süreli trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede ulaşımın kontrollü şekilde normale döndüğü öğrenildi. - MERSİN
