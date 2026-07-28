MARSU, Yeşilli Bülbül Mahallesi’ni atık su altyapısına kavuşturdu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Bülbül Mahallesi'ne 2 bin 230 metre atık su hattı döşeyerek mahalleyi modern atık su altyapısına kavuşturdu.

İl genelinde sürdürülebilir altyapı hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu ve atık su hatları yenilenirken, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni altyapı yatırımları da yapılıyor. Bu kapsamda atık su altyapısı bulunmadığı için atık suların çevre kirliliği ve kötü kokuya neden olduğu Bülbül Mahallesi'nde başlatılan 2 bin 230 metre uzunluğundaki atık su hattı döşeme çalışması tamamlandı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla daha önce çevreye yayılarak kötü koku oluşturan atık sular, yeni altyapı sayesinde Yeşilli Kentsel Atık Su Arıtma Tesisine güvenli şekilde iletilmeye başlandı.

"Çok zor günler yaşadık"

Mahalle Muhtarı Ferhan Baş, mahallede daha önce atık su altyapısının bulunmaması nedeniyle her hanenin atık sularını kendi açtığı çukura akıttığını belirterek, çukurların açık olması nedeniyle özellikle yaz aylarında kötü kokuların yayıldığını söyledi. Baş, yaz aylarında oluşan kötü kokular nedeniyle mahallede yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mahallemize çok sayıda misafir geliyor. Kötü kokular yayıldığında mahcup oluyorduk. Atık sularımız çevreye akıyordu. Bazı çocuklar da o kirli sularla temas ediyor, oynuyor ve maalesef hastalanıyordu. Çok zor günler yaşadık. Sağ olsun Valimize ve MARSU Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, kendilerine bol dua ediyoruz."