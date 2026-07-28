MARSU, Yeşilli Bülbül Mahallesi’ni atık su altyapısına kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MARSU, Yeşilli Bülbül Mahallesi’ni atık su altyapısına kavuşturdu

MARSU, Yeşilli Bülbül Mahallesi’ni atık su altyapısına kavuşturdu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Bülbül Mahallesi'ne 2 bin 230 metre atık su hattı döşenerek mahalle modern altyapıya kavuştu. Çalışma sayesinde çevre kirliliği ve kötü kokular önlenirken, atık sular Yeşilli Kentsel Atık Su Arıtma Tesisine güvenle iletiliyor. Mahalle muhtarı, eski durumda çocukların kirli sularla temas edip hastalandığını belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Yeşilli ilçesine bağlı kırsal Bülbül Mahallesi'ne 2 bin 230 metre atık su hattı döşeyerek mahalleyi modern atık su altyapısına kavuşturdu.

İl genelinde sürdürülebilir altyapı hizmetlerini yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu ve atık su hatları yenilenirken, ihtiyaç duyulan bölgelere yeni altyapı yatırımları da yapılıyor. Bu kapsamda atık su altyapısı bulunmadığı için atık suların çevre kirliliği ve kötü kokuya neden olduğu Bülbül Mahallesi'nde başlatılan 2 bin 230 metre uzunluğundaki atık su hattı döşeme çalışması tamamlandı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla daha önce çevreye yayılarak kötü koku oluşturan atık sular, yeni altyapı sayesinde Yeşilli Kentsel Atık Su Arıtma Tesisine güvenli şekilde iletilmeye başlandı.

"Çok zor günler yaşadık"

Mahalle Muhtarı Ferhan Baş, mahallede daha önce atık su altyapısının bulunmaması nedeniyle her hanenin atık sularını kendi açtığı çukura akıttığını belirterek, çukurların açık olması nedeniyle özellikle yaz aylarında kötü kokuların yayıldığını söyledi. Baş, yaz aylarında oluşan kötü kokular nedeniyle mahallede yaşamın olumsuz etkilendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mahallemize çok sayıda misafir geliyor. Kötü kokular yayıldığında mahcup oluyorduk. Atık sularımız çevreye akıyordu. Bazı çocuklar da o kirli sularla temas ediyor, oynuyor ve maalesef hastalanıyordu. Çok zor günler yaşadık. Sağ olsun Valimize ve MARSU Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, kendilerine bol dua ediyoruz."

Kaynak: İHA

Belediye, Yeşilli, Mardin, Sağlık, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre MARSU, Yeşilli Bülbül Mahallesi’ni atık su altyapısına kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:07:46. #7.12#
SON DAKİKA: MARSU, Yeşilli Bülbül Mahallesi’ni atık su altyapısına kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.