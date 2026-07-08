Çınarcık Barajı Arıtma Tesisi su arıtmaya başladı - Son Dakika
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Çınarcık Barajı Arıtma Tesisi su arıtmaya başladı

08.07.2026 13:04
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Bursa'da BUSKİ tarafından yapımı tamamlanan Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin devreye alınması nedeniyle 8 Temmuz 2026'da Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ilçelerinde su kesintisi yapılacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve bölgeler duyuruldu.

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi, içme suyu arıtımına başladı.

Arıtılan içme suyunun mevcut içme suyu sistemlerine entegre edilmesi için BUSKU teknik birimleri tarafından 08.07.2026 tarihinde 00: 10-23: 50 saatleri arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle; Nilüfer, Mudanya ve Karacabey İlçelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi. Yetkililer vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler: Nilüfer ilçesinde Alaaddinbey Mahallesi,

Yüzüncüyıl Mahallesi (Uğur Mumcu Bulvarı ve civarı), Ürünlü Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, 23 Nisan Mahallesi, Ertuğrul Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi (Alaaddinbey Mahallesi içerisinde kalan bölge), Altınşehir Mahallesi (Çetin Emeç Bulvarı doğusunda kalan bölge), Uludağ Üniversitesi tamamı (Tıp Fakültesi dahil)

Görükle Dumlupınar Mahallesi, Görükle Kuruluş Mahallesi, Balkan Mahallesi

30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kızılcıklı Mahallesi, Hasanağa mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi, Akçalar Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi, Kayapa Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi, Başköy Mahallesi ve Organize Sanayi Bölgesi, Dökümcüler Sanayi Bölgesi, Badırga Sanayi Bölgesi, Teknosab, İrfaniye Mahallesi

Gökçeköy Mahallesi, Büyükbalıklı Mahallesi, Konaklı Mahallesi, Çaylı Mahallesi

Badırga Mahallesi, Karacaoba Mahallesi, Çatalağıl Mahallesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi olarak belirtildi.

Mudanya ilçesinde ise Balabancık Mahallesi, Çekrice Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Hançerli Mahallesi, Esence Mahallesi, Eğerce Mahallesi, Söğütpınar Mahallesi, Mesudiye Mahallesi, Emirleryenicesi Mahallesi, Yörükyenicesi Mahalleleri ile Karacabey ilçesinde Yeni Karaağaç Mahallesi, Eskikaraağaç Mahallesi, İkizce Mahallesi, Orhaniye Mahallesi, Taşpınar Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Muratlı Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Karakoca Mahallesi, Seyran Mahallesi, Canbaz Mahallesi, Harmanlar Mahallesi ve Hayırlar Mahallesi olarak bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çınarcık Barajı Arıtma Tesisi su arıtmaya başladı - Son Dakika

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