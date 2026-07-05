Büyükşehir Nilüfer\'de yolları yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Çatalağıl Mahallesi'nde ulaşım konforunu artıracak sathi asfalt kaplama çalışmasına başladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Çatalağıl Mahallesi çevre yolu ve Çatalağıl Mahallesi ile Akçalar Mahallesi'nin bağlantı yolu olmak üzere 2 farklı alanda toplam 3 bin metre uzunluğundaki güzergahta, sathi asfalt kaplama uygulama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ayrıca mevcut durumda 6 metre olan yol genişliği de 7 metreye çıkarılıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. - BURSA