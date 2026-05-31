Bursa'da Mavi Dolunay Güzelliği

31.05.2026 22:48
Bursa'da Uludağ üzerinde görüntülenen Mavi Dolunay, etkileyici manzaralar sundu.

Aynı takvim ayı içerisinde ikinci kez gerçekleşen ve "Mavi Dolunay" olarak adlandırılan dolunay, Bursa semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı, Esence Mahallesi'nden Uludağ'ın küçük zirvesi hizasında yükselen dolunayı görüntüledi.

Mayıs ayı içerisinde ikinci kez gerçekleşen dolunay, gökyüzü tutkunlarına görsel şölen sundu. Astronomide, aynı takvim ayı içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "Mavi Dolunay" adı veriliyor. Bu yıl 1 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen dolunaylar nedeniyle 31 Mayıs'taki dolunay "Mavi Dolunay" olarak nitelendirildi.

Bursa'nın Esence Mahallesi'nden yaklaşık 52 kilometre uzaklıktaki Uludağ'ın küçük zirvesi hizasından yükselen dolunay, gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı tarafından görüntülenen Mavi Dolunay, Uludağ siluetiyle birleşince ortaya etkileyici kareler çıktı.

Şanlı, hava şartlarının elverişli olması sayesinde dolunayı net şekilde görüntüleme fırsatı bulduğunu belirterek, doğa ve gökyüzü olaylarının fotoğraf tutkunları için eşsiz anlar sunduğunu ifade etti.

Uludağ'ın zirvesi üzerinde yükseliyormuş izlenimi veren Mavi Dolunay, gökyüzü meraklılarının da ilgisini çekti. Fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni topladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hava Durumu, Dolunay, Uludağ, Kültür, Şölen, Bursa, Sanat, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

