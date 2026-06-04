Bursa'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Bursa'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Eğitimi

Bursa\'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Eğitimi
04.06.2026 17:52
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Bursa'da orman yangınlarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen çevre bilinci eğitimi başlatıldı.

Bursa'da orman yangınlarının önlenmesi ve toplumsal çevre bilincinin artırılması amacıyla hayata geçirilen farkındalık eğitimi, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Bursa'da orman yangınlarının önüne geçilmesi ve toplumun tüm kesimlerinde çevre duyarlılığının artırılması amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında yeni dönem eğitimleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığımız (MEB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes" iş birliği protokolü ve Bakanlığımızın "Benim Okulum Geleceğe ÇARE" projesi doğrultusunda hayata geçirilen bu çevre hareketi, çocuklara ve ailelerine çevre duyarlılığı kazandırmayı hedeflemektedir. Eğitim camiasının ve idari kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, yeşil vatan topraklarının korunması adına büyük önem taşımaktadır.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonunda düzenlenen törene; Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Uysal ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İl Koordinatörü Hüseyin Somer ile çok sayıda eğitimci katılım sağladı. Program kapsamında, iki kurumun sergilediği iş birliği sayesinde, orman varlığının yangın risklerine karşı korunmasında kalıcı adımların atılması planlanıyor.

Projenin ilk aşaması olan orman yangınlarının önlenmesi öğretmen eğitimi programı 4 Haziran'da gerçekleştirildi. Bursa'daki tüm ilçelerden gelen gönüllü öğretmenler, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Suat Ünal tarafından yangınların önlenmesi ve doğa bilincinin geliştirilmesi konularında eğitime tabi tutuldu. Üçüncü senesine giren eğitimleri tamamlayan öğretmenler, 5 Haziran'da kendi okullarındaki meslektaşlarına bu bilgileri aktararak çevre bilincinin yayılmasını sağlayacak. Sürecin sonraki adımı ise 8 Haziran'da atılacak. Bursa'daki tüm okullarda, ilk ders saatinde eş zamanlı olarak farkındalık dersi işlenecek. Toplamda yaklaşık 650 bin öğrenciyi doğrudan kapsayan bu eğitim hareketinde; ormanların korunması, yangın risklerinin azaltılması ve ekolojik dengenin önemi çocuklara aktarılacak. Ailelerin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edilmesiyle, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi yolunda Bursa genelinde tam bir uyum sağlanması hedefleniyor.

Törende konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer alan çevre bilincini taçlandırmak ve doğaya olan sorumluluğu göstermek üzere bir arada olunduğunu belirtti. Sayın Bulut, "Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz buyuran bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu yüzden çevreyi korumak bizim için sadece bürokratik bir görev veya bir tercih değil; vicdani, insani ve milli bir zorunluluktur. Çevre bilinci ve iklim farkındalığı ailede başlar, okul sıralarında kök salar. Müdürlüğümüz olarak okullarımızda sadece akademik başarıyı hedeflemiyoruz. Evlatlarımızı; çevreye duyarlı, israftan kaçınan, tüketim çılgınlığına karşı duran ve doğaya şefkatle yaklaşan birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Dünya bize emanet, emanete hep birlikte sahip çıkalım" dedi.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Uysal ise konuşmasında, iklim değişikliğiyle birlikte hem dünyada hem de ülkemizde orman yangınlarında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti. Yangınların yüzde 92'sinin insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını vurgulayan Uysal, "Bölge Müdürlüğü olarak yangınlara karşı her türlü erken müdahale hazırlığımızı tamamlıyoruz ancak bizim temel prensibimiz, yangına hiç sebep olmamaktır. Bursa'mızın yüzde 45'i ormanlarla kaplı ve bu yeşil vatanı korumak hepimizin ödevi. Siz değerli öğretmenlerimize verdiğimiz bu eğitimle okullarımızda birer 'Orman Yangınları Gönüllüsü' kazanmayı, öğrencilerimizin de 'Yangın Elçisi' olarak bu bilinci her eve taşımasını hedefliyoruz. Gelin bu emanete hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

İl düzeyinde eğitim süreçlerinden ve orman idaresinden sorumlu yöneticilerin bir araya geldiği bu program, yangın mevsimi öncesinde okullarımız aracılığıyla toplumsal bir çevre barajı kurulması açısından kritik bir değer taşımaktadır. Müdürlüğümüz ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen bu kapsamlı program, yangınların insan kaynaklı nedenlerine dikkat çekerek okullardan başlayan toplumsal bir bilinç dönüşümü oluşturmayı amaçlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Bursa'da Orman Yangınları İçin Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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