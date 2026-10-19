Bursa Mudanya'da çiftçiler bin 500 dönüme kadar arazinin zarar gördüğünü söyledi - Son Dakika
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Bursa Mudanya'da çiftçiler bin 500 dönüme kadar arazinin zarar gördüğünü söyledi

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Bursa Mudanya\'da çiftçiler bin 500 dönüme kadar arazinin zarar gördüğünü söyledi
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Bursa Mudanya'daki Çayönü Mahallesi'nde çiftçiler, Nilüfer Çayı geçişlerinin su akışını engellediğini öne sürerek taşkına tepki gösterdi. Traktörlerle toplanan çiftçiler, bin 500 dönüme kadar arazinin zarar gördüğünü ve dere yatakları açılana kadar ayrılmayacaklarını söyledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çayönü Mahallesi'nde Nilüfer Çayı üzerindeki geçiş noktalarının su akışını engellediğini öne süren çiftçiler, taşkın nedeniyle yaklaşık bin bin 500 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü belirterek, tepki gösterdi. Traktörleriyle bölgede toplanan çiftçiler, dere yatakları açılana kadar alandan ayrılmayacaklarını söyledi.

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çayönü Mahallesi'nde etkili olan yağışların ardından meydana gelen taşkında tarım arazileri zarar gördü. Nilüfer Çayı üzerindeki geçiş noktalarının su akışını engellediğini öne süren çiftçiler, ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Traktörleriyle bölgede toplanan çiftçiler adına konuşan Mesut Türklü, son yağışların ardından dere yatağındaki suyun önünün kapanması nedeniyle taşkın meydana geldiğini söyledi. Çayönü'nde yaklaşık bin ile bin 500 dönüm arasında tarım arazisinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Türklü, ekili alanların zarar gördüğünü ifade etti. Dere yataklarının açılması için bölgede toplandıklarını dile getiren Türklü, "Açılana kadar da bir yere gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

"Su debisi hesaplanarak yapılmalıydı"

Bir başka çiftçi ise Nilüfer Çayı üzerindeki dört menfez veya köprü geçişinin taşkının temel nedenlerinden olduğunu öne sürdü. Bu tür yapıların nehrin su debisi hesaplanarak yapılması gerektiğini belirten çiftçi, iki geçiş noktasının açılmasının ardından su seviyesinde düşüş gözlemlediklerini söyledi. Taşkın nedeniyle ayçiçeği, mısır ve fasulye ekili alanların zarar gördüğünü belirten çiftçi, oluşan maddi kayıpların karşılanması için mücadele edeceklerini ifade ederek, sorumluların üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

"Hiçbir kurum sorumluluk almadı"

Bölgede yaşanan mağduriyete tepki gösteren bir başka çiftçi de cuma gününden bu yana Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, kaymakamlık ve valilik başta olmak üzere çok sayıda resmi kurumla görüştüğünü ancak çözüm konusunda destek alamadığını öne sürdü. Görüştüğü kurumların sorunun kendi sorumluluklarında olmadığını söylediğini iddia eden çiftçi, taşkın sularının hayvanlarının bulunduğu alanlarda 2 ila 2,5 metreye kadar yükseldiğini belirtti.

Çayönü'nde mağduriyet yaşayan çiftçiler, dere yataklarının açılması, suyun tahliye edilmesi ve zarar gören tarım arazileriyle ilgili çözüm üretilmesini istedi.

Kaynak: İHA
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