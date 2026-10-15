Bursa Mudanya Zeytinbağı'nda dalgalar insan boyunu geçti, taşlar yerinden söküldü - Son Dakika
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Bursa Mudanya Zeytinbağı'nda dalgalar insan boyunu geçti, taşlar yerinden söküldü

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Bursa Mudanya Zeytinbağı\'nda dalgalar insan boyunu geçti, taşlar yerinden söküldü
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Bursa'da etkili olan yağışlı hava ve rüzgar, Mudanya'nın turistik Zeytinbağı Mahallesi'nde denizi kabarttı. Dalgalar insan boyunu geçerken sahildeki taşlar yerinden söküldü, deniz suyu kıyı boyunca ilerledi.

Bursa'da etkili olan yağışla birlikte, Mudanya ilçesine turistik Zeytinbağı Mahallesi'nde sahildeki taşlar yerinden sökülürken, dalgalar insan boyunu geçti.

Bursa genelinde etkisini gösteren yağışlı hava ve rüzgar, Mudanya'nın Zeytinbağı (Trilye) Mahallesi'nde de kendini hissettirdi. Sahilde etkili olan rüzgarla birlikte kabaran deniz, kıyıya art arda dalgalar gönderdi. Dalgaların şiddetle kıyıya vurması sonucu sahilde bulunan taşlar yerinden oynarken, deniz suyu kıyı boyunca ilerledi.

Denizle kara birleşti

Kıyıyı döven dalgalar zaman zaman sahil şeridini kaplarken, taşların dalgalarla birlikte hareket ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA
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