Bursa Nilüfer'de 19 Mayıs Mahallesi'ne 5 Ekim 2026'da su kesintisi yapılacak

Bursa Nilüfer'de 19 Mayıs Mahallesi'ne 5 Ekim 2026'da su kesintisi yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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BUSKİ'nin çalışmaları kapsamında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 19 Mayıs Mahallesi ve civarında 5 Ekim 2026 Pazartesi 09.00-18.00 arasında su kesintisi yapılacak. Vatandaşların tedbirli olması istendi.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi: " BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 19 Mayıs Mahallesi ve civarında, 05 Ekim 2026 (PAZARTESİ) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. "
Kaynak: İHA
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