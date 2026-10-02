Bursa Nilüfer'de 19 Mayıs Mahallesi'ne 5 Ekim 2026'da su kesintisi yapılacak

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi: " BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi 19 Mayıs Mahallesi ve civarında, 05 Ekim 2026 (PAZARTESİ) tarihinde 09: 00-18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur. "