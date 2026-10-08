Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2026 hedeflerini riskli yangın döneminde değerlendirdi - Son Dakika
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2026 hedeflerini riskli yangın döneminde değerlendirdi

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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2026 hedeflerini riskli yangın döneminde değerlendirdi
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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı program hedeflerinin gerçekleşme durumunu Erdal Şahan başkanlığındaki toplantıda masaya yatırdı. Orman yangınlarında riskli dönemin henüz bitmediği vurgulanırken, alınan tedbirlerin aynı hassasiyetle sürdürülmesi istendi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı program hedefleri ve çalışmaların yıl içerisindeki gerçekleşme durumunun değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan başkanlığındaki toplantıda, orman yangınları açısından riskli dönemin henüz sona ermediğine dikkat çekilerek, yangınlara karşı alınan tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi istendi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları Ali Yapmış, Tuncay Can ve Mehmet Uysal'ın yanı sıra Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ve Fidanlık Müdürü katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Bölge Müdürü Erdal Şahan, orman yangınları açısından riskli dönemin devam ettiğini belirterek, yangınlara karşı alınan tedbirlerin aynı hassasiyet ve titizlikle sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Şahan, özellikle sahadaki çalışmaların dikkatli ve koordineli şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

2026 yılı program hedeflerine ulaşılması için yılın kalan bölümünün etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şahan, yürütülen çalışmaların yakından takip edilmesi ve belirlenen hedeflerin eksiksiz şekilde tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

2026 Yılı Program Hedefleri Masaya Yatırıldı

Toplantıda, Orman Genel Müdürünün talimat ve değerlendirmeleri katılımcılara aktarıldı.

Ardından Silvikültür, İşletme ve Pazarlama, Orman Zararlılarıyla Mücadele ve Ekosistem Şube Müdürlükleri tarafından 2026 yılı program hedefleri, gerçekleşme durumları ve yürütülen çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda, başta orman yangınlarıyla mücadele olmak üzere; ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimine yönelik yürütülen ormancılık faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alınarak, çalışmaların hedefler doğrultusunda etkin ve koordineli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şahan, toplantının sonunda 2026 yılı hedeflerinin eksiksiz şekilde gerçekleştirilmesi, çalışmaların sahada etkin biçimde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini ifade etti.

Kaynak: İHA
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