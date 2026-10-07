BUSKİ, Bursa Görükle\'de 2 km\'lik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yeni imar yolları kapsamında açılan Atatürk Bulvarı'nda 2 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına başladı.

Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Dokuzuncu ayda 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliğine imza attı. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme ve uzun vadeli ihtiyaçlara göre planlama çalışmalarına devam etti.

2 kilometrelik yeni hat

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde yeni imar yolları çerçevesinde açılan Atatürk Bulvarı'nda altyapı çalışmalarına start verdi. Bölgede altyapı ağının güçlendirilmesi kapsamında sürdürülen çalışmalar kapsamında BUSKİ ekipleri, toplam 2 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına başladı.

Alternatif ulaşım aksı

Bölgenin önemli ulaşım güzergahlarından biri olması hedeflenen Atatürk Bulvarı, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanarak hizmete açılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Atatürk Bulvarı, Gelibolu Caddesi'ne bağlanacak. Böylece Görükle ile İrfaniye arasında alternatif bir ulaşım bağlantısı oluşacak.