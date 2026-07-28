Çalatlı\'da Dolu Felaketi: Tarım Arazileri Zarar Gördü

Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde etkili olan şiddetli dolu yağışı, ekili tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu nedeniyle buğday, arpa, nohut, mercimek ile bağ ve bahçeler zarar gördü. Bazı bölgelerde zararın yüzde 100'e ulaştığı belirtilirken, köylüler yaşadıkları afeti "Bu tarlaları biçerdöver değil, dolu biçti" sözleriyle anlattı.

15 dakikada aylar süren emek yok oldu

Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde 25 Temmuz Cumartesi günü etkili olan şiddetli dolu yağışı, tarım arazilerini adeta savaş alanına çevirdi. Özellikle hasat dönemine yaklaşan hububat ve ekili alanlarda büyük kayıplar yaşanırken, dolunun şiddeti nedeniyle birçok tarlada hasat edilecek ürün kalmadı. Köylüler, daha önce benzer büyüklükte bir dolu yağışıyla karşılaşmadıklarını ifade etti.

"Bu tarlaları biçerdöver değil, dolu biçti"

Dolu yağışının ardından tarlalarda başakların ve ürünlerin tamamen yere serildiğini belirten köylüler, yaşanan manzarayı "Biçerdöverin girmediği tarlaları dolu biçti" sözleriyle özetledi. Yağışın ardından birçok arazide ürünlerin toplanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Yaşanan afetin ardından köy muhtarlığının başvurusuyla Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 27 Temmuz'da köye gelerek zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını tamamladığı öğrenildi. Çalatlı Köyü Muhtarı Abdullah Andaç, yaşanan afet nedeniyle çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını anlattı. Andaç, şunları söyledi:

"25 Temmuz günü köyümüzde dolu yağışı oldu. Afet şeklinde oldu. Köyümüzün genelinde nohudu, mercimeği, buğdayı, arpası, yani genel arazideki bütün ekili alanları, bağ ve bahçeleri vurdu. Çok zararımız var. Arazinin büyük bir bölümünde zarar yüzde 70-80'leri buluyor. Bazı kısımlarında ise yüzde 100'e ulaşıyor. Bu, normal bir yağmur yağışı veya sıradan bir doğal afet değildi. Dolu çok büyüktü. Biz böyle bir dolu hiç görmedik. Yaklaşık 15-20 dakika yağan bir dolu nasıl bu hale getirdi, biz de hayret ettik. Bulunduğumuz alanda da gördüğünüz gibi burayı biçerdöver biçmedi, dolu biçti. Yukarıdaki arazilerde, tarlalarda ekili hiçbir şey kalmadı. Sanki geçmişte düven sürülmüş ya da biçerdöver geçmiş gibi bütün mahsul yerde. Bunun toplanması imkansız. Çiftçilerimizin de borçları var. Bu borçları nasıl ödeyecekleri konusunda bizlere müracaat ettiler."

"Destek bekliyoruz"

Andaç, dilekçe verildiğini ve müracaatlarda bulunulduğunu belirterek "Ayın 27'sinde de Tarım İl Müdürlüğümüzden ekipler geldi. Araziyi birlikte gezdik. Çalışmalarını yaptılar, notlarını aldılar, fotoğraflarını çektiler ve belgelendirdiler. İnşallah ilgili yerlerde değerlendirilip çiftçilerimize yardımcı olacaklar. En azından bankalara borcu olan çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesini, yardım yapılmasını ve bu zararın en az yüzde 50-60'ının karşılanmasını bekliyoruz. Elbette zararın tamamının karşılanmasını isteriz ancak en az yüzde 50 oranında devlet desteği bekliyoruz. Devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Devletimizden büyük bir destek bekliyoruz" dedi.