İmamlar Göleti yüzde 100 doluluğa ulaştı

02.06.2026 08:50  Güncelleme: 08:52
Denizli Çameli'nde hayata geçirilen ilk gölet projelerinden biri olan İmamlar Mahallesi Göledi, son yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak savaklardan taşmaya başladı. Yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayan gölet, bölge üreticileri için önemli bir su kaynağı olma özelliğini sürdürüyor.

Çameli'nde tarımsal üretime önemli katkılar sunan İmamlar Mahallesi Göledi, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte tarihinde ilk kez tam kapasite doluluğa ulaştı. Yüzde 100 doluluk oranına erişen göledin savaklardan taşmaya başlaması, hem üreticiler hem de ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

İlçede hayata geçirilen ilk gölet projelerinden biri olan İmamlar Mahallesi Göledi, yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayarak bölgedeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine destek veriyor. Göledin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte üreticilerin sulama konusunda daha güçlü bir imkana kavuştuğu belirtildi.

Çameli Belediyesi, mevcut sulama sahalarının genişletilmesi ve tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla yeni projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. İlçede su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedeflenirken, çiftçilere yönelik yatırımların da devam edeceği ifade edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Üreticimizin yüzünün gülmesi, toprağımızın suyla buluşması bizleri son derece mutlu ediyor. İmamlar Mahallesi Göledimizin ilk kez tam kapasiteye ulaşarak taşması, yapılan yatırımın ne kadar doğru ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. İnşallah önümüzdeki süreçte sulama alanlarımızı daha da artırarak çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arslan ayrıca, gölet yatırımının ilçeye kazandırılmasında destek veren Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Göledin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bölgedeki tarımsal üretimin daha da güçlenmesi ve sulama imkanlarının genişlemesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

