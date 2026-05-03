Çameli Yeni Mahalle Göledi ile 1400 dönüm arazi seneye suya kavuşacak
03.05.2026 12:38  Güncelleme: 12:39
Denizli'nin Çameli ilçesi Yeni Mahalle Göledinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, gölette doluluk oranının yarıya ulaştığı bildirildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki tarım arazilerinin suya kavuşacağını açıkladı.

Denizli'nin Çameli ilçesi Yeni Mahalle göledinde incelemelerde bulunan Başkan Arslan, daha önce "Burada su mu var?" denilen alanın bugün önemli bir su kaynağı haline geldiğini ifade etti. Göledin mevcut durumda yarı doluluk seviyesine ulaştığı, bu yıl içerisinde doluluk işlemlerinin tamamen tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Projenin tamamlanmasının ardından gelecek yıl düzenlenecek su salım töreniyle birlikte Yeni Mahalle, Belevi ve Kızılyaka bölgelerinde bulunan yaklaşık bin 400 dönüm tarım arazisinin sulanacağı belirtildi. Göledin 450 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğu vurgulanırken, bölgedeki tarımsal üretime önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Bu yıl göledin doluluk işlemleri tamamlanacağı seneye ise su salım töreni ile birlikte çiftçileri suya kavuşturacaklarını açıklayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Şuanda devletimizin tarafından yapılan güzel bir hizmetin başındayız. Yeni Mahalle Göledimiz, insanların 'Ya burada su mu var' dediği ama şuanda çok şükür yarısının dolduğu yerdeyiz. Göledimizde incelemeler yaptık. Bu yıl inşallah doluluk işlemlerini tamamlayacağız. Gelecek yıl su salım töreni ile birlikte hem Yeni Mahalle hem Belevi hem de Kızılyaka bölgesini ilgilendiren yaklaşık bin 400 dönüm araziyi suyla kavuşturacağız. Aynı zamanda göledimizde 450 bin metreküp suyu depolama imkanımız var" dedi.

Öte yandan, yürütülen çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanan ve proje aşamasında olan toplam 4 göletin bulunduğu, yeni projeler için çalışmaların da aralıksız sürdüğü ifade edildi. Başkan Arslan, yatırımların çiftçilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

