Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Çanakkale'de hava sıcaklıklarının 6-8 derece azalması nedeniyle çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Çanakkale'de 29 Kasım'dan itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalması ve soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kentin kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Kentin iç kesimleri ve yüksek bölgelerinde ise hafif zirai don riski bekleniyor. İl merkezinde en düşük hava sıcaklığının 0 derceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, üreticilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları vurgulandı.