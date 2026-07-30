Çanakkale\'de Orman Yangını ve Geyik Kaçışı

Çanakkale'de 6,5 saatte kontrol altına alınan orman yangınında yanan alandan kaçan bir geyiğin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere destek verdi. Yangında yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangın 6 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dün akşam saatlerinde söndürme çalışmalarına katılan Sarıcaeli köyü muhtarı Ergin Gözen, yangından kaçan bir geyiği cep telefonu kamerasıyla kaydetti.