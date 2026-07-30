Çanakkale'de Orman Yangını ve Geyik Kaçışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Orman Yangını ve Geyik Kaçışı

Çanakkale\'de Orman Yangını ve Geyik Kaçışı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 6,5 saatte kontrol altına alınan yangında kaçan geyiğin görüntüsü kaydedildi.

Çanakkale'de 6,5 saatte kontrol altına alınan orman yangınında yanan alandan kaçan bir geyiğin görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere destek verdi. Yangında yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangın 6 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dün akşam saatlerinde söndürme çalışmalarına katılan Sarıcaeli köyü muhtarı Ergin Gözen, yangından kaçan bir geyiği cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Çanakkale, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çanakkale'de Orman Yangını ve Geyik Kaçışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı Sahibinden kaçan köpek, 3 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Destici’den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye... Destici'den Türk siyasetinde dengeleri değiştirecek öneri: Hiçbir partiye...
Güney Kore’de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı
Yeni Parti’den Cemil Tugay’la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok Yeni Parti'den Cemil Tugay'la ilgili açıklama: Hiçbir iletişim yok

12:26
İmam babanın en zor görevi Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
İmam babanın en zor görevi! Askerlik çağındaki oğlunun cenaze namazını kıldırdı
11:48
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
Araç muayenesinde 20 yıllık dönem sona eriyor! Kart komisyonu bitiyor, yapay zeka geliyor
11:47
Bir ilimizde gündem bu heykel CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
11:23
Burcu Köksal’dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş’a gönderme
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme
11:15
Soruşturmanın detayları netleşti İşte Erdal Beşikçioğlu’na yöneltilen 7 suçlama
Soruşturmanın detayları netleşti! İşte Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen 7 suçlama
10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 12:53:01. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Yangını ve Geyik Kaçışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.