Çankırı Çerkeş\'te Milli Ağaçlandırma Günü\'nde yüzlerce fidan toprakla buluştu

Çankırı Çerkeş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde yüzlerce fidan toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu. Çerkeş OSB'deki ağaçlandırma sahasındaki dikime Kaymakam, Belediye Başkanı, Orman İşletme ekipleri, öğrenciler ve özel bireyler katıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Çerkeş Kaymakamlığı koordinesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe, Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, okul öğrencileri, öğretmenler ve yaşlı bakım merkezinde kalan özel bireyler katıldı.
Kaynak: İHA
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