Çankırı Çerkeş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde yüzlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çankırı Çerkeş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde yüzlerce fidan toprakla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı Çerkeş\'te Milli Ağaçlandırma Günü\'nde yüzlerce fidan toprakla buluştu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu. Çerkeş OSB'deki ağaçlandırma sahasındaki dikime Kaymakam, Belediye Başkanı, Orman İşletme ekipleri, öğrenciler ve özel bireyler katıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla Çerkeş Kaymakamlığı koordinesinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Etkinliğe, Çerkeş Kaymakamı Harun Arslanargun, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, okul öğrencileri, öğretmenler ve yaşlı bakım merkezinde kalan özel bireyler katıldı.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEtkinliklerÇankırıÇerkeşGüncelYaşamÇevreDoğaOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Dizi setini basıp haraç istediler “Boğazınızı keseriz“ Dizi setini basıp haraç istediler! "Boğazınızı keseriz"
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:12:53. #7.12#
SON DAKİKA: Çankırı Çerkeş'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde yüzlerce fidan toprakla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android