Çaycuma'da Çöpler Yangın Tehlikesi Oluşturuyor - Son Dakika
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Çaycuma'da Çöpler Yangın Tehlikesi Oluşturuyor

Çaycuma\'da Çöpler Yangın Tehlikesi Oluşturuyor
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Zonguldak'ta ormanlık alana bırakılan çöpler, yangın riski yaratıyor. Vatandaşlar tepkili.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki köy arasındaki ormanlık alana bırakılan çöpler, sıcak havalarda cam şişelerin güneş ışığını yansıtması nedeniyle yangın tehlikesi oluşturdu. Vatandaşlar da çöpleri çevreye atanlara tepki gösterdi.

Nebioğlu Pilavcılar Köyü ile Serdaroğlu Köyü arasında kalan ormanlık bölgeye kimliği belirsiz kişilerce atılan çöpler çevre kirliliğine sebep oldu. Alanda biriken cam şişeler ve çeşitli atıklar çevrede yaşayanların tepkisine yol açtı. Yöre sakinleri, özellikle sıcak havalarda güneş ışığını yansıtan cam şişelerin orman yangınına neden olabileceğinden endişe duyduklarını belirttiler. Bölgede yaşayan vatandaşlar, ormanlık alanın temizlenmesini etti.

Vatandaşlar ayrıca çevreye çöp atan kişilerin belirlenerek haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Ormanlık alandaki atıkların bir an önce kaldırılması gerektiği belirttiler.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çaycuma'da Çöpler Yangın Tehlikesi Oluşturuyor - Son Dakika

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