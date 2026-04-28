Çayırhisar geçişi artık daha güvenli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çayırhisar geçişi artık daha güvenli

Çayırhisar geçişi artık daha güvenli
28.04.2026 14:48  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül'de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Altıeylül'de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Altıeylül Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Plevne Mahallesi Çayırhisar yolu mevkiinde yer alan Cumhuriyet Caddesi'nde uzun süredir devam eden yol sorunu çözüme kavuşturuldu. Yıllardır vatandaşların şikayetlerine konu olan cadde, ekiplerin koordineli çalışmasıyla asfaltlanarak genişletildi. Özellikle Çayırhisar geçiş mevkiinde gerçekleştirilen asfalt serimi sayesinde trafik akışı daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor

Çalışmaları Başkan Yardımcıları Tufan Kaplan ve Ahmet Deniz ile yerinde inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şehirli, yapılan hizmetlerin vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayarak "Cumhuriyet Caddesi'nde uzun süredir devam eden bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde komşularımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlıyoruz. Altıeylül'ümüzün her noktasında ihtiyaçları tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Şehirli, kırsal mahallelerde de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin asfalt serimi ve yama çalışmalarına planlı şekilde devam ettiğini ifade etti. Gerçekleştirilen bu çalışma ile birlikte Cumhuriyet Caddesi, modern ve güvenli bir görünüme kavuşurken, Altıeylül genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım daha atılmış oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çayırhisar geçişi artık daha güvenli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 14:50:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Çayırhisar geçişi artık daha güvenli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.