Çayırhisar geçişi artık daha güvenli

Altıeylül'de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Altıeylül Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Plevne Mahallesi Çayırhisar yolu mevkiinde yer alan Cumhuriyet Caddesi'nde uzun süredir devam eden yol sorunu çözüme kavuşturuldu. Yıllardır vatandaşların şikayetlerine konu olan cadde, ekiplerin koordineli çalışmasıyla asfaltlanarak genişletildi. Özellikle Çayırhisar geçiş mevkiinde gerçekleştirilen asfalt serimi sayesinde trafik akışı daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor

Çalışmaları Başkan Yardımcıları Tufan Kaplan ve Ahmet Deniz ile yerinde inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şehirli, yapılan hizmetlerin vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayarak "Cumhuriyet Caddesi'nde uzun süredir devam eden bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde komşularımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlıyoruz. Altıeylül'ümüzün her noktasında ihtiyaçları tespit ederek hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Şehirli, kırsal mahallelerde de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin asfalt serimi ve yama çalışmalarına planlı şekilde devam ettiğini ifade etti. Gerçekleştirilen bu çalışma ile birlikte Cumhuriyet Caddesi, modern ve güvenli bir görünüme kavuşurken, Altıeylül genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım daha atılmış oldu. - BALIKESİR