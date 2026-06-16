Çayırova\'da daha rahat bir yaz için vektörle mücadeleye hız verildi

Çayırova'da halk sağlığını korumak ve vektör üremesini engellemek amacıyla periyodik ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasinek gibi vektör özelliği taşıyan canlılarla mücadele kapsamında ilçe genelindeki faaliyetlerine hız verdi.

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi ve haşerelere maruz kalmaması için çaba sarf eden ekipler, haftanın 6 günü ilçedeki farklı mahallelerde ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor. - KOCAELİ