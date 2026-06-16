Çayırova'da daha rahat bir yaz için vektörle mücadeleye hız verildi - Son Dakika
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Çayırova'da daha rahat bir yaz için vektörle mücadeleye hız verildi

Çayırova\'da daha rahat bir yaz için vektörle mücadeleye hız verildi
16.06.2026 15:14  Güncelleme: 15:16
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Çayırova Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerle mücadele için ilçe genelinde haftanın 6 günü ilaçlama yapıyor.

Çayırova'da halk sağlığını korumak ve vektör üremesini engellemek amacıyla periyodik ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve karasinek gibi vektör özelliği taşıyan canlılarla mücadele kapsamında ilçe genelindeki faaliyetlerine hız verdi.

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi ve haşerelere maruz kalmaması için çaba sarf eden ekipler, haftanın 6 günü ilçedeki farklı mahallelerde ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çayırova'da daha rahat bir yaz için vektörle mücadeleye hız verildi - Son Dakika

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