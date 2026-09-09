Çayırova Fatih Sultan Mehmet Parkı\'nda yenileme çalışmaları tamamlanıyor

Çayırova'daki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yürütülen yenileme ve genişletme çalışmalarında sona gelindi. 18 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen projede oyun grupları monte edilirken yürüyüş yolları ve yeşil alan çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

Fatih Sultan Mehmet Parkı Çevre Düzenleme ve Genişletme Projesi şekilleniyor. Tamamlanmasıyla birlikte özellikle Çayırova Mahallesi sakinlerine mini bir millet bahçesi konseptiyle hizmet edecek proje kapsamında, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun çalışma içerisinde. Sosyal donatılarıyla birlikte Çayırovalılara uzun yıllar hizmet verecek projede sona doğru yaklaşılırken, çim serim çalışmaları, yürüyüş yolları imalatlarıyla birlikte, ağaç dikimi de gerçekleştirilmişti. Çayırovalılara uzun yıllar boyunca hizmet verecek Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından oyun grubu montajlarına da başlandı. Ayrıca parkın Çayırova Köprüsü tarafında olan kısımlarında da yürüyüş yolları imalatlarında da sonra gelindi.

18 bin 500 metrekarelik alanda

Tamamlandığında içindeki birçok donatıyla Çayırova'da sosyalleşmenin merkezi haline gelecek proje, ilçe sakinlerinin sosyal yaşamına büyük katkılar sunacak. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte, ilçe sakinlerine 18 bin 500 metrekarelik alanda, 6-12 yaş grubu oyun alanı, 3-6 yaş grubu oyun alanı, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları, fitness alanları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası, sosyal tesis, meydan ve otopark gibi imkanlar sunacak Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ilçe sakinlerinin kullanımına açılması amaçlanıyor.