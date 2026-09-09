Çayırova Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çayırova Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlanıyor

Çayırova Fatih Sultan Mehmet Parkı\'nda yenileme çalışmaları tamamlanıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova'daki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yürütülen yenileme ve genişletme çalışmalarında sona gelindi. 18 bin 500 metrekarelik alandaki projede oyun grupları monte edilirken, parkın tamamlanmasıyla ilçe sakinlerine sosyal donatılarıyla uzun yıllar hizmet vermesi hedefleniyor.

Çayırova'daki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yürütülen yenileme ve genişletme çalışmalarında sona gelindi. 18 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen projede oyun grupları monte edilirken yürüyüş yolları ve yeşil alan çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

Fatih Sultan Mehmet Parkı Çevre Düzenleme ve Genişletme Projesi şekilleniyor. Tamamlanmasıyla birlikte özellikle Çayırova Mahallesi sakinlerine mini bir millet bahçesi konseptiyle hizmet edecek proje kapsamında, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yoğun çalışma içerisinde. Sosyal donatılarıyla birlikte Çayırovalılara uzun yıllar hizmet verecek projede sona doğru yaklaşılırken, çim serim çalışmaları, yürüyüş yolları imalatlarıyla birlikte, ağaç dikimi de gerçekleştirilmişti. Çayırovalılara uzun yıllar boyunca hizmet verecek Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından oyun grubu montajlarına da başlandı. Ayrıca parkın Çayırova Köprüsü tarafında olan kısımlarında da yürüyüş yolları imalatlarında da sonra gelindi.

18 bin 500 metrekarelik alanda

Tamamlandığında içindeki birçok donatıyla Çayırova'da sosyalleşmenin merkezi haline gelecek proje, ilçe sakinlerinin sosyal yaşamına büyük katkılar sunacak. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte, ilçe sakinlerine 18 bin 500 metrekarelik alanda, 6-12 yaş grubu oyun alanı, 3-6 yaş grubu oyun alanı, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları, fitness alanları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası, sosyal tesis, meydan ve otopark gibi imkanlar sunacak Fatih Sultan Mehmet Parkı'ndaki yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak ilçe sakinlerinin kullanımına açılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Çayırova, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çayırova Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
İstanbul’da kanlı pusu 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada

17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 17:24:19. #7.12#
SON DAKİKA: Çayırova Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement