Çekiciyle Taşınan Tosun Şaşırttı

Elazığ'da çekinin üzerinde araç yerine taşınan tosun, görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Cahit Dalokay Caddesi'nde yaşandı. Bir çekici ile bu kez araç değil, tosun taşındı. Çekicinin arkasında yatırılan, üzeri bıranda ile örtülen ve bağlanan tosun, vatandaşın ilgisini çekti. Tosun etrafı izleyerek yolculuk yaparken o anları bazı sürücüler cep telefonu kamerası ile kaydetti.