Çermik\'te Sağanak ve Şimşek Şöleni

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak yağış etkisini devam ettirirken çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Çermik ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeni ile birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, ekili alanlar da zarar gördü. Öte yandan dün gece saatlerinde art arta çakan şimşekler hem görsel şölen sundu hem de geceyi gündüze çevirdi. İlçede yağışı havanın bugün de devam edeceği öğrenildi. - DİYARBAKIR