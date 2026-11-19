Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sokak hayvanları için hayvan barınağı yapımına başlandı.

Çermik Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı civarında 3 bin metrekarelik bir alan üzerine yapılacak barınakta, kedi evi, köpek kulübesi ve yaşam alanı, ameliyathane, röntgen odası gibi tanı ve tedavi hizmetleri de bulunacak. Veteriner ve 10 personelinde istihdam edileceği hayvan barınağının kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.