CHP\'li Belediye Başkanının kurban keserek, dualarla açtığı genelevin yerine okul

1989 yılında dönemin CHP Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ın kurban keserek dualarla açtığı genelev 2015 yılında yıkılarak yerine okul yapıldı.

CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende bir meyhanenin açılışının dualarla yapılması kamuoyunda tepkilere neden olurken, 1989 yılında CHP Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ın dua edip, kurban keserek açtığı genelev 2015 alınan kararla yıkıldı.

CHP'nin ilk vukuatı değil

1989 yılında CHP Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, kentte yapılan genelevi dua edip, kurban keserek açmıştı. Doğan açılış konuşmasını yaparken de, "Vatan evlatlarına hayırlı uğurlu olsun" demişti. Neden böyle bir şey yaptınız sorusuna ise "Sosyal Eşitlik" diye cevap vermişti.

2015 alınan kararla yıkıldı

Genelev 2015 yılında, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla yaşam alanı içerisinde kaldığı gerekçesiyle yıkılırken yerine ise okul yapıldı. - GAZİANTEP