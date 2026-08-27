Çıldır'da Tarım Arazileri Doluya Yenik Düştü - Son Dakika
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Çıldır'da Tarım Arazileri Doluya Yenik Düştü

Çıldır\'da Tarım Arazileri Doluya Yenik Düştü
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Aşırı yağışlar ve dolu, Çıldır'daki tarım arazilerine zarar verdi. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aşırı yağışlar ve etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde meydana gelen zararın belirlenmesi amacıyla tarım ekipleri sahada inceleme yaptı.

Ekipler, dolu ve şiddetli yağışlardan etkilenen tarım arazilerini tek tek inceleyerek ürünlerde oluşan hasarı yerinde tespit etti. Yapılan incelemelerde, özellikle ekili alanlarda dolu yağışı nedeniyle ürünlerin zarar gördüğü gözlemlendi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından elde edilen verilerin rapor haline getirileceği ve gerekli değerlendirmelerin yapılacağı bildirildi. Yetkililer, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin belirlenmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Çıldır'da Tarım Arazileri Doluya Yenik Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıldır'da Tarım Arazileri Doluya Yenik Düştü - Son Dakika
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