Çıldır Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi

Çıldır Gölü\'nde Su Seviyesi Yükseldi
23.06.2026 09:21
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Ardahan'da yağışlar ve kar erimesiyle Çıldır Gölü'nde su seviyesi arttı, kıyılar değişti.

Ardahan'da son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte Çıldır Gölü'nün su seviyesinde artış yaşandı.

Bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olan gölde debinin yükselmesi kıyı kesimlerinde de gözle görülür değişikliklere neden oldu. Çıldır Gölü kıyısında işletmesi bulunan balık lokantası sahibi Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü'nde su seviyesi hiç bu kadar yükselmediğini söyledi. Uzunkaya, su seviyesi o kadar yükseldi ki göl kıyısında bulunan ağaçların dibine kadar ulaştı ve kıyıda bulunan iskele sudan görünmez oldu dedi. Uzunkaya, "Şu anda Kısır Dağı'nın karı yeni yeni eriyor. Ama Çıldır Gölü asıl su seviyesine ulaştı. Bu konuda çok mutluyuz, çünkü gölü yeniden kazanmış olduk. Su seviyesinin bu denli artmasının en büyük sebeplerinden birisinin kış aylarında karın çok fazla yağması. 15 gün sonra su debisi daha çok artacak. Yani su yatağını buldu. Göl kendisine geldi ve kendi temizliğine de başlayacak" dedi.

Doğaseverler ve ziyaretçiler, yükselen su seviyesiyle birlikte farklı bir görünüme kavuşan Çıldır Gölü'nü ilgiyle takip ederken, bölge fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası olmaya devam ediyor. Gölde oluşan manzara, ziyaretçilere eşsiz görüntüler sunuyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Çıldır Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

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